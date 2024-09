Romeo Beckham ha giocato la sua ultima partita da professionista con la seconda squadra del Brentford FC. imago

Il figlio di David Beckham, Romeo, ha deciso di appendere le scarpe da calcio al chiodo a soli 22 anni. Il ragazzo vuole concentrarsi completamente sulla sua carriera di modello.

Jan Arnet

Il figlio della leggenda del calcio inglese David Beckham non ha prolungato il suo contratto con il Brentford.

Ora vuole concentrarsi completamente sulla sua carriera di modello. Mostra di più

David Beckham ha trasmesso il suo talento calcistico soprattutto al suo secondogenito Romeo.

Il figlio d'arte ha infatti giocato nell'Arsenal, poi ha seguito il padre a Miami, prima di trasferirsi, l'anno scorso, al Brentford, club di Premier League, dove ha giocato nella seconda squadra.

Il suo contratto con il Brentford è scaduto in estate. Secondo il «Sun», il club inglese voleva prolungarglielo, ma lui ha rifiutato mettendo immediatamente fine alla sua carriera da calciatore.

Secondo il giornale inglese, il 22enne vuole ora concentrarsi solo sulla sua carriera di modello. «Si è divertito al Brentford, ma la sua vera passione è la moda», ha dichiarato una fonte.

Beckham junior ha quindi firmato un contratto con l'agenzia di punta «Safe Management» di Parigi e vuole partire alla grande in passerella. In passato ha già lavorato per marchi come Burberry, Puma e Yves Saint Laurent.