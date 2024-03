Festa

La Russia è tornata a disputare una partita contro una squadra europea e lo ha fatto battendo 4-0 in amichevole la Serbia, una delle avversarie della Svizzera in Nations League.

Per la Sbornaja si trattava del primo incontro con una Nazionale UEFA da più di due anni in seguito alla sospensione ricevuta per l’invasione dell’Ucraina.

