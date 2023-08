Si è ferito in Belgio Imago

Il Lugano ha perso per due o tre settimane Amir Saipi, che giovedì sera in Belgio si è infortunato al menisco del ginocchio destro.

Il portiere non dovrà essere operato e seguirà un trattamento di tipo conservativo. Visto che Sebastian Osigwe si sottoporrà l'11 settembre a un intervento e sarà assente per cira due mesi, per l'Europa League a disposizione di Mattia Croci-Torti restano i due estremi difensori Steven Deana e Diego Mina. Renato Steffen lamenta invece un problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra. I suoi progressi verranno valutati di giorno in giorno.

Swisstxt