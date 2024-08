Malcantone-San Gallo Ti-Press

Sconfitta onorevole per il Malcantone (2a Int.

Swisstxt

), che è stato superato dal San Gallo solo per 4-0 nonostante quattro categorie di differenza. A Caslano, i biancoverdi sono andati a segno con Stevanovic (15'), Goertler (35'), Milosevic (36') e Geubbels su rigore (90'), mentre i ticinesi hanno colpito un palo al 52' con Stan. Gli svizzerorientali sono comunque sempre stati in controllo della partita. Il Gambarogno-Contone (2a Int.) ha ottenuto l'accesso ai sedicesimi, grazie alla vittoria per 2-1 contro i pari categoria del Dardania San Gallo, firmato da Guidotti e Muadianvita.

