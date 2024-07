Partizan-Dynamo KEY

Ora è ufficiale, i bianconeri dovranno affrontare il Partizan Belgrado.

Swisstxt

Sarà il Partizan Belgrado il rivale del Lugano nel terzo turno di qualificazione all’Europa League, con partita d’andata in Svizzera l’8 agosto e ritorno in Serbia la settimana successiva.

Come per i bianconeri anche per i balcanici non c’è stata nessuna impresa nella seconda partita del secondo turno di qualificazione alla Champions League: sconfitti 6-2 all'andata sono stati battuti questa volta in casa per 3-0 dalla Dynamo Kiev.

Swisstxt