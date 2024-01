Miroslav Klose potrebbe diventare il vice allenatore della Nati. Imago

La Nazionale svizzera è alla ricerca di un nuovo assistente allenatore. Secondo le informazioni di blue News, l'ex giocatore di Bayern Monaco e Lazio Miroslav Klose sarebbe fra i papabili.

Ora la federazione sta cercando un successore: secondo blue News, ci sarebbe già una lista con i papabili.

Il nome più noto della lista è quello di Miroslav Klose. Con 16 gol, il tedesco detiene ancora il record di reti messe a segno nelle fasi finali della Coppa del Mondo.

Alla fine la collaborazione si è conclusa con la risoluzione del contratto: l'assistente allenatore della Nazionale Vincent Cavin ha lasciato la squadra dopo aver assicurato la qualificazioni agli Europei. L'ex giocatore di Bellinzona sarà il nuovo assistente allenatore della Nazionale statunitense.

Fra Cavin e il CT Murat Yakin non c'era un vero rapporto di fiducia.

Dopo la partenza del vice la federazione è così alla ricerca del successore.

Il profilo è chiaro: dovrebbe essere un ex giocatore offensivo che possa completare Yakin, ex difensore, nel coaching della squadra. Inoltre ci si aspetta che abbia alle spalle già delle esperienze da allenatore, così da essere in grado di trasmettere il proprio credo, sia professionalmente che umanamente. E, naturalmente, deve essere disponibile.

Secondo le informazioni di blue News, la federazione ha creato una lista di papabili. Uno dei nomi è l'ex attaccante di Servette e Sion, Léonard Thurre. Un altro è Davide Callà, quest'ultimo è però attualmente sotto contratto con il Basilea.

Un altro favorito della federazione sarebbe Miroslav Klose. Il 45enne è un grande nome nel calcio mondiale, detentore del record di gol segnati ai Mondiali (16) con la Germania ed ex giocatore di Bayern Monaco e Lazio.

Il tedesco è in possesso della licenza Pro dell'UEFA, e in passato ha guidato l'Under 17 del Bayern Monaco. In seguito è stato allenatore dello SCR Altach in Austria. Attualmente è alla ricerca di una nuova sistemazione. Yakin e Klose si conoscono già, avendo giocato insieme nel 2000 fra le fila del Kaiserslautern.

Non si esclude che prossimamente ulteriori nomi possano essere aggiunti alla lista dei successori di Cavin. Le prossime partite della Nati sono in programma il 23 marzo in Danimarca e il 26 in Irlanda.