Fabian Schär e Noah Okafor devono ancora volare in Australia prima di raggiungere la Nazionale. Keystone

È una cosa folle. Le nostre stelle della Nazionale, Schär e Okafor, devono volare dall'altra parte del mondo con il Newcastle e il Milan per motivi di pubbliche relazioni tra la fine dei relativi campionati e il ritiro degli Europei.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Il 27 maggio, Murat Yakin attende i suoi ragazzi per il raduno della nazionale a San Gallo. Tuttavia, molti dei suoi giocatori abituali non saranno presenti, questo perché sono ancora in programma delle partite di campionato, o di fine stagione con i loro club.

Per il portiere del Dortmund Gregor Kobel c'è ancora la finale di Champions League contro il Real Madrid (1° giugno), mentre Granit Xhaka è impegnato col Leverkusen nella finale di coppa contro il Kaiserslautern il 25 maggio. Il 1+ giugno in programma c'è anche la finale di Coppa Svizzera tra Lugano e Servette con i candidati alla selezione rossocrociata Steffen, Bislimi e Kutesa.

La partite amichevoli Milan-Roma e Newcastle-Tottenham

Tutte partite decisive? Non solo! Il difensore del Newcastle Fabian Schär e l'attaccante del Milan Noah Okafor hanno ancora dei compiti di pubbliche relazioni da svolgere per i loro club. Non in Inghilterra o in Italia, ma in Australia!

Non è uno scherzo: il 31 maggio il Milan giocherà un'amichevole contro la Roma all'Optus Stadium di Perth. 13'694 chilometri all'andata, 13'694 al ritorno per una partita di calcio fra due squadre italiane. In altre parole: un giro del mondo per una partita di pubblicità e pubbliche relazioni.

Schär, che è tornato in azione mercoledì nel match perso per 3-2 dai suoi contro Manchester United, dopo aver recuperato da un infortunio alla coscia, ha davanti a sé le stesse difficoltà di viaggio.

Il 22 maggio, tre giorni dopo la fine della stagione di Premier League, il Newcastle affronterà il Tottenham al Melbourne Cricket Ground. Una partita amichevole di «Premier League Down Under», poco prima dell'inizio del campionato europeo. Pazzesco.

«I club devono liberare i giocatori il 3 giugno»

Logicamente, l'Associazione Svizzera di Calcio non fa i salti di gioia per il lungo viaggio in Australia così ravvicinato all'inizio degli Europei. Ma non ci si puo fare niente.

«I club devono liberare i giocatori entro il 3 giugno. Le associazioni non hanno alcuna influenza su tutto ciò che le società pianificano fino a quel momento», ha spiegato Adrian Arnold, il responsabile dei media in seno all'ASF.

Okafor dovrebbe quindi essere presente al ritiro in vista dell'Euro a San Gallo, a partire dal 3 giugno. Probabilmente sarà un po' stanco per il viaggio dall'altra parte del mondo.