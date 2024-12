Fabian Schaer Reuters

Tra il Liverpool capolista e l’ottavo successo consecutivo tra tutte le competizioni si è frapposto l’ Al 90’ della sfida tra il suo Newcastle e i Reds il rossocrociato ha sfruttato un’uscita a vuoto di Kelleher per siglare il definitivo 3-3 e far esplodere il pubblico di casa. Il City di Guardiola ha invece ritrovato il successo nel 3-0 rifilato al Forest. -Il cammino della Fiorentina in Coppa Italia si è fermato agli 1/8. Nel derby con l’Empoli la Viola (4a in Serie A) è stata superata per 4-3 ai rigori (2-2 al 120’): decisivi gli errori dagli 11 metri di Ranieri e Kean, che in precedenza aveva firmato il momentaneo 1-1.

