Buona notizia per la Nazionale di Yakin: Fabian Schaer è già tornato in campo.

L’elvetico ha infatti fatto il suo ritorno sul terreno di gioco al 63’ della sfida che ha visto perdere il suo Newcastle contro lo United per 3-2. Out per un problema alla coscia, il difensore secondo le prime diagnosi non sarebbe dovuto tornare a giocare prima della fine del campionato inglese. Non si può essere altrettanto ottimisti invece per Breel Embolo, che rischia di dover saltare parte della preparazione nazionale. Per lui si ipotizzano tre o quattro settimane di stop causa strappo muscolare.

