Shaqiri Keystone

Quella di sabato contro il Kosovo è, come già appurato, una partita carica di emozioni per molti giocatori.

Shaqiri ha dichiarato di essere pronto per la sfida e che l'obiettivo della squadra è chiaro. «Mi sento bene e non vedo l'ora di giocare questa partita, sarà speciale per entrambe le squadre, se dovessi segnare non esulterò. Ciò che conta però è portare a casa i tre punti». Per quanto riguarda il futuro il 31enne è aperto a tutto: «Tanti ticinesi mi chiedono di andare a giocare a Cornaredo, Chicago e Lugano hanno un'ottima partnership, chi lo sa in futuro».

Swisstxt