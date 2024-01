Grazie al successo per 3-1 nel big match col Camerun, il Senegal ha staccato il pass per gli ottavi della Coppa d'Africa in corso in Costa d'Avorio.

Prima di Mané e compagni, detentori del trofeo, si era già qualificato Capo Verde. La rivelazione del torneo ha affondato 3-0 il Mozambico.

Swisstxt