Alla Serbia è bastato un pareggio per 2-2 contro la Bulgaria per qualificarsi per la prima volta a una fase finale di un Europeo.

E' invece durato solo pochi minuti il sogno del Montenegro, ko 3-1 con l'Ungheria capolista del Gruppo G. Nel Gruppo F il Belgio si è assicurato il primo posto grazie al 5-0 rifilato all'Azerbaigian che gli ha permesso di scavalcare l'Austria, non impegnata domenica sera. Protagonista Lukaku, autore di 4 reti e capocannoniere delle qualificazioni con 14 gol.

Swisstxt