Servette battuto dal Chelsea, il San Gallo pareggia Keystone

Il cammino in Conference League delle elvetiche è in bilico.

Swisstxt

Nell'andata del playoff infatti il Servette ha perso 2-0 dal Chelsea, mentre il San Gallo non è andato oltre lo 0-0 in casa. In trasferta a Stamford Bridge i ginevrini hanno sofferto la maggiore qualità dei londinesi, dominatori assoluti, subendo nella ripresa le due reti (Nkunku su rigore e Madueke). Opaca la prova offensiva degli svizzerofrancesi. Il San Gallo era impegnato invece tra le mura amiche contro il Trabzonspor. Contro i turchi è arrivato un pareggio per 0-0, visto che la rete di Geubbels è stata annullata dal VAR.

Swisstxt