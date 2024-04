Beffa

Vittima di un clamoroso scivolone, il Servette sente il fiato sul collo del Lugano, ormai distante solo due punti.

Swisstxt

Tra le mura amiche i granata sono infatti stati battuti a sorpresa per 2-1 dal fanalino di coda Stade Lausanne. Malgrado il dominio territoriale, allo Stade Genève a passare in vantaggio sono stati gli ospiti al 27’ con Ajdini. Nella ripresa il pari di Guillemenot poteva far pensare a un ribaltone e invece Damascan ha trovato il 2-1 che sa di beffa. E il Lugano ringrazia. Nell’altro incontro tante emozioni ma nessuna rete, con Zurigo e Winterthur che si sono lasciate sullo 0-0.

Swisstxt