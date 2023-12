Slavia Praga-Servette 4:0 14.12.2023

A terzo posto acquisito e in mancanza di particolari motivazioni, il Servette ha rimediato una vera e propria figuraccia nella sua ultima uscita stagionale in Europa League, inchinandosi per 4-0 nel fortino dello Slavia Praga.

Malgrado l’altrettanto netto 3-0 sullo Sheriff, la Roma dovrà dunque passare dai playoff per continuare a sognare una terza finale europea consecutiva.

Davanti a tutti, nel Gruppo G, proprio la compagine ceca, che ha difeso fino all’ultimo i due punti di vantaggio grazie ai gol Chytil (doppietta), Doudera e Schranz. Per il Servette, invece, primo ko dopo 12 risultati utili.

Swisstxt