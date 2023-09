Servette-Slavia Praga 0:2 21.09.2023

È iniziato con una sconfitta il cammino in Europa League del Servette, battuto per 2-0 in casa dallo Slavia Praga.

Sotto una fitta pioggia gli ospiti si sono fatti preferire a lunghi tratti, imponendosi con merito davanti ai 25mila spettatori dello Stade de Genève.

In un primo tempo avaro di emozioni i cechi hanno trovato il vantaggio al 32’ con Mesopust, lesto ad avventarsi su un pallone vagante in area.

Rientrati con più coraggio dagli spogliatoi, gli uomini di Weiler hanno cercato invano di pareggiare i conti e, dopo il raddoppio di Ogbu su corner al 59’, di dimezzare lo scarto.

