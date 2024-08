kasim Adams Nuhu KEY

Bel colpo del Servette che ha riportato Kasim Adams Nuhu in Svizzera per rinforzare la sua difesa.

Swisstxt

Il centrale ha firmato per un anno con opzione per un’ulteriore stagione con i granata. Il 29enne ghanese arriva dall’Hoffenheim. In totale con TSG e Fortuna Duesseldorf ha disputato 42 incontri in Bundesliga, mentre nelle sue esperienze con Basilea e YB (titolo nel 2017-18) ha accumulato 78 gettoni in SL. Il Basilea dal canto suo ha annunciato gli innesti del centrocampista Romario Barò (in prestito dal Porto) e del difensore Moussa Cissé, che ha firmato per 4 anni, dallo Stoccarda.

Swisstxt