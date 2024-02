Yverdon-Servette

L'occasione per avvicinarsi alla vetta era propizia, ma il Servette non ha sfruttato il mezzo passo falso compiuto dall'YB a Cornaredo.

Rimasti in 10 già al 27' (espulso Crivelli), gli uomini di Weiler si sono fatti ribaltare dall'Yverdon, vittorioso per 2-1. Un tempo intero in inferiorità numerica non ha invece impedito al Basilea di riprendere la propria marcia verso la top 6: per infliggere il quarto ko consecutivo a un San Gallo sempre più in crisi è bastato il gol di Barry. Visto anche il 2-1 in Winterthur-Lucerna, le distanze si assottigliano: soli 4 punti dividono terza e settima.

Swisstxt