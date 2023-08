Yverdon-Servette KEY

Serata positiva per l'Yverdon in Super League, che ha battuto per 4-1 il Servette.

Grazie a questo successo, i vodesi hanno risalito di cinque posizioni la classifica e ora sono quinti. La prima rete è stata siglata da Lungoyi al 2', il quale si è poi ripetuto anche al 56'. Pochi istanti prima (54') aveva trovato la via del gol anche Mahious, mentre Klepac ha poi abbellito il risultato nei minuti di recupero. Inutile, invece, il gol di Rodelin all'88'. Si sono invece lasciati sull'1-1 Zurigo e San Gallo. Le reti sono state messe a segno da Okita e Schubert.

Swisstxt