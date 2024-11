Quattro gol segnati in questo campionato Ti-Press

Il bianconero Renato Steffen è uno dei tre candidati al premio di miglior giocatore della Super League nel 2024, riconoscimento che verrà assegnato il 13 gennaio a Berna nell'ambito della Swiss Football Night.

Swisstxt

Insieme a lui sono stati nominati anche Dereck Kutesa del Servette e Filip Ugrinic dello Young Boys.

L’altro bianconero Daniel Dos Santos è invece in lizza per il premio di miglior giovane insieme ad Ardon Jashari, in forza al Club Brugge, e Franck Surdez, che milita nel Gent.

I tre candidati al premio di giocatore dell’anno sono Manuel Akanji, Dan Ndoye e Granit Xhaka.

