Xherdan Shaqiri Reuters

ufficialità: Xherdan Shaqiri non è più un giocatore dei Chicago Fire.

Swisstxt

La notizia era nell’aria, ma mercoledì è arrivata l’ Le due parti hanno deciso di comune accordo di chiudere con quattro mesi e mezzo d’anticipo (il contratto sarebbe scaduto al 31 dicembre 2024) il loro rapporto professionale. XS23, che con la maglia dei Fire ha collezionato 75 gettoni (16 gol e 20 assist), ha già lo sguardo rivolto al futuro: «Credo che sia il momento giusto per esplorare nuove opportunità per la mia carriera. Ringrazio il club e i tifosi per il supporto».

Swisstxt