Pronto

Con il Kosovo la Svizzera proverà a trovare finalmente la qualificazione a Euro 2024.

A provare a fare la differenza ci sarà anche Xherdan Shaqiri: «Per me è una partita speciale. Noi però dobbiamo fare il nostro e non pensare agli altri per centrare la qualificazione, è quello che conta». XS23 vuole dunque dimenticare il pari con Israele e i 90' passati in panchina: «Non è stato bello, io ci tengo sempre ad aiutare la squadra e quindi vorrei sempre giocare». Murat Yakin sembra intenzionato, vista la squalifica di Edimilson Fernandes, ha provare Eray Coemert terzino destro.

Swisstxt