Vincent Sierro Imago

indomani della prima convocazione assoluta con la Nazionale maggiore, Vincent Sierro si è tolto un ulteriore sfizio, marcando presenza sul tabellino dei marcatori per la quinta volta in stagione (quattro in campionato, come stavolta, più una in Coppa).

All’ Il rigore valso il provvisorio 2-1 non ha comunque tutelato il Tolosa da spiacevoli sorprese, perché nel finale il Lione è riuscito a rovesciare il punteggio sul 3-2 in proprio favore.

Swisstxt