Mario Gavranovic potrebbe presto trovare una nuova sistemazione in quel di Sion.

L'attaccante ticinese infatti, dopo essere stato lasciato libero dal Kayserispor, è attualmente ancora senza squadra, ma da giorni si susseguono voci che lo vogliono in procinto di firmare con i vallesani.

Lunedì sera, il direttore sportivo dei vallesani - nonché figlio di Christian Constantin - ha ammesso di aver organizzato una cena con Gavranovic a Martigny. «Abbiamo mangiato insieme e parlato della vita e del lavoro».

Gavranovic è tornato in Svizzera dopo due anni trascorsi in Turchia ed è attualmente senza club. Nonostante la finestra dei trasferimenti sia chiusa da un po', è possibile che si unisca a un club proprio perché è senza contratto.

Da Mario a Mario per il Sion dunque, che in seguito alla retrocessione ha perso il suo grande nome d’attacco Mario Balotelli (tornato in Turchia).

