Christian Constantin KEYSTONE

Terminata la sfortunata avventura con Mario Balotelli, il vulcanico presidente dei vallesani ha già in mente un altro grande bomber che potrebbe sostituirlo. Il 33enne Mario Gavranovic è alla ricerca di un club e l'ex Nazionale piace molto al presidente del Sion.

Hai fretta? blue News riassume per te Il matrimonio tra Mario Balotelli e il Sion è finito: l'attaccante italiano tornerà in Turchia.

Il club vallesano, primo in Challenge League, ha comunque bisogno di un bomber, e Mario Gavranovic piace al presidente Constantin.

L'ex attaccante della Nazionale al momento è senza contratto: si allena in Ticino, in Seconda Lega. Mostra di più

Il Sion ha iniziato con successo la stagione. Dopo quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei partite, i vallesani, retrocessi nella serie cadetta al termine della scorsa stagione, guidano la classifica di Challenge League.

Tuttavia, il Sion ha segnato solo sette gol in sei partite. Solo il trio di coda, Bellinzona, Baden e Sciaffusa, ha segnato meno. Il nuovo arrivato Dejan Sorgic non ha ancora messo la palla in rete, mentre il miglior marcatore della squadra è Reto Ziegler (3 gol), l'esterno 37enne ex Lugano.

Per un Mario che se va...

Anche se in stagione non ha mai giocato, da ieri, il Sion si trova senza Mario Balotelli, che avrebbe deciso di tornare in Turchia.

Con la partenza dell'italiano, Constantin risparmierebbe 2,8 milioni di franchi. Soldi che ora possono essere investiti in un nuovo bomber. Ma chi?

La finestra di mercato però è chiusa, e dunque possono essere presi in considerazione solo i giocatori senza contratto. E Constantin conosce qualcuno che potrebbe aiutarlo.

... c'è un Mario che squadra non ha

«Mario Gavranovic. Ma dubito che voglia affrontare la Challenge League», ha riferito CC al «Blick». Il presidente del Sion contatterà l'ex stella della nazionale? «Forse lo chiamerò. Mi piace molto».

Intanto, Mario Gavranovic, che si è ritirato dalla Nazionale esattamente un anno fa, è svincolato da giugno, dopo aver terminato la sua avventura in Turchia con il Kayserispor.

Recentemente, l'attaccante si è tenuto in forma con il Collina d'Oro, club ticinese di seconda lega. Il 33enne avrebbe voluto tornare a Lugano, ma le cose non sono funzionate.

Se Gavranovic giocherà un giorno in Vallese non si sa. A Constantin anche questo Mario piace.