Djibril Sow, passato in estate dall'Eintracht al Siviglia, avrà a che fare con un terzo allenatore in questa prima metà di stagione in Spagna.

Gli andalusi hanno silurato Diego Alonso dopo il 3-0 incassato in casa dal Getafe, giunto quattro giorni dopo l'eliminazione dalle coppe europee. L'uruguaiano era subentrato due mesi fa a José Luis Mendilibar, ma di 13 incontri ne ha vinti solo due in Coppa contro squadre di categoria inferiore.

