Antonio Marchesano KEY

Lo Zurigo, ancora imbattuto, continua la sua marcia in vetta alla Super League.

Marchesano (in rete poco prima della pausa) e compagni si sono imposti per 3-2 nel derby col Winterthur valido per la 10a giornata. I biancoblù salgono a quota 22, con 5 punti di margine sull'YB che scenderà in campo domenica. Il Grasshopper dal canto suo ha lasciato il fondo della classifica grazie al successo a Yverdon per 3-0. Protagonista della sfida Mabil che ha segnato una doppietta. Resta all'ultimo posto, con il Basilea, lo Stade Lausanne, sconfitto in trasferta a San Gallo per 4-0.

Swisstxt