Con una parata smonta la porta 24.05.2024

In una partita della United Premier Soccer League si è verificata una delle giocate più strane mai viste. Una rete è andata in fumo dopo che il portiere ha «smontato» la porta.

Durante una partita della United Premier Soccer League tra Boston Street FC e GZS Bridgeport FC, una palla è finita in rete dopo un calcio di punizione, ma il gol è stato annullato perché il portiere ha smontato il palo della propria porta impedendo il passaggio della palla.

Nonostante il tiro dell'attaccante del GZS Bridgeport FC abbia attraversato la rete, il gol non è stato convalidato a causa della porta danneggiata.

La partita è terminata con la vittoria del Bridgeport per 1-0. Mostra di più

In una partita di United Premier Soccer League nel New England, tra le squadre amatoriali Boston Street FC e GZS Bridgeport FC, un calcio di punizione destinato a finire in fondo al sacco è stato annullato dal portiere.

L'estremo difensore del Boston Street FC si è infatti tuffato, andando a colpire il palo sinistro della propria porta, finendo per smontarla mentre il gioco era ancora in corso.

L'attaccante del GZS Bridgeport FC ha effettuato un tiro all'interno di un'area che sarebbe stata «in porta», ma la palla ha attraversato la rete invisibile.

Nonostante le proteste dei giocatori, il gol non è stato assegnato e il Bridgeport si è imposto per 1-0.