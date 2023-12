Mattia Croci Torti KEY

era qualcosa che non andava, e non era la stanchezza.

Croci-Torti nel dopo partita ha lodato ancora una volta il carattere dei suoi: «Nel primo tempo c’ Complimenti ai ragazzi che ci hanno messo il cuore. Ci sono stati tanti momenti in cui potevamo crollare». Finito il 2023, è tempo di bilanci: «So benissimo che la squadra non ha sempre giocato come piace a me, però abbiamo fatto capire dove vogliamo puntare, ovvero alle coppe europee». «Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questa prima parte di stagione, abbiamo sempre giocato a testa alta», ha poi concluso il mister.

Swisstxt