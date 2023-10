Sheriff Tiraspol-Servette 1:1 26.10.2023

Sinora fermo a zero punti e zero reti segnate, il Servette non poteva bucare la tappa Tiraspol per mantenere vivo il sogno Europa League.

L'1-1 contro lo Sheriff non fa però felici gli uomini di Weiler, sempre lontani (-5) dalla seconda forza del Gruppo G, lo Slavia.

Eppure, fino a una decina di minuti dal termine, i granata sembravano pienamente in controllo del match, forti del vantaggio firmato Crivelli (già più volte pericoloso in precedenza) al 41'.

L'incapacità di chiudere il match è tuttavia stata sfruttata al meglio da Ankeye, troppo libero di fare 1-1 (80') tra le maglie della difesa ospite.

