Nonostante il rientro di Messi dopo l'infortunio, l'Argentina non è andata oltre l'1-1 in Venezuela nelle qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026.

Su un terreno al limite del praticabile a causa della pioggia, Rondon ha risposto all'iniziale vantaggio di Otamendi. L'Albiceleste resta in vetta alla classifica con tre punti sulla Colombia, sconfitta 1-0 in Bolivia nonostante 70' di superiorità numerica. E' invece tornato alla vittoria il Brasile, che grazie al 2-1 in rimonta sul Cile è rientrato a far parte delle migliori sei squadre, sinonimo di partecipazione alla Coppa del Mondo.

