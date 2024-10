I lucernesi salgono comunque al primo posto in classifica Keystone

Solo un punto per il Lucerna in apertura della nona giornata di Super League.

Gli svizzerocentrali hanno dovuto recuperare due reti per pareggiare 2-2 con il Losanna e passare momentaneamente in testa in solitaria in attesa del big match tra Zurigo e Lugano.

Hanno pareggiato pure Sion e Yverdon, che si sono lasciati sull'1-1. I vallesani per il momento restano quindi sopra la linea.

