Partita comunque equilibrata KEY

La 22a giornata di Super League si è aperta con due successi esterni e di misura.

La capolista Young Boys ha superato l'ostacolo Losanna in trasferta per 1-0 grazie alla rete all'8' di Colley. Con lo stesso punteggio ha gioito il Winterthur, affidatosi a Ltaief per imporsi al Letzigrund contro il GC

Swisstxt