Il CT inglese Imago

Europeo e stavolta vuole scrivere un epilogo diverso.

Swisstxt

A tre anni di distanza dalla delusione di Wembley, l’Inghilterra è tornata in finale all’ «Avremo tutti a disposizione, non vediamo l’ora di scendere in campo», ha affermato il CT Gareth Southgate. «Non credo nelle favole, ma credo nei sogni e i nostri erano grandi, sta a noi far sì che si avverino – ha continuato l'allenatore inglese – Se non avremo timore di perdere avremo più chance di vincere». «Sappiamo cosa vorrebbe dire per tutti vincere. Lo useremo come motivazione», ha dichiarato Harry Kane.

Swisstxt