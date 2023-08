Con la maglia della Svizzera KEY

Sembrava inizialmente destinato alla Lazio, ma la scelta di Djibril Sow è infine ricaduta sul Siviglia.

Il centrocampista rossocrociato, che nelle ultime quattro stagioni ha collezionato 160 presenze con l'Eintracht Francoforte, si è legato per i prossimi cinque anni alla società andalusa, vincitrice dell'ultima Europa League. Cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo, Sow si è ritagliato il suo spazio in Svizzera con lo Young Boys prima di prendere il volo con il già citato Eintracht. Ha vestito la maglia della nostra Nazionale in 38 occasioni, senza tuttavia trovare la via del gol.

