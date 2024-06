KEY

ultimo test prima del debutto europeo.

Swisstxt

La Spagna ha rifilato una manita di reti all’Irlanda del Nord nell’ A Palma de Mallorca è infatti finita 5-1 in favore dei padroni di casa. Tutto semplice anche per il Belgio, che impegnato contro il Lussemburgo si è imposto 3-0. Assoluto protagonista di serata il centravanti della Roma Lukaku, autore di una doppietta giunta prima della rete del compagno di squadra Trossard. Dal canto suo, la Croazia di Modric e compagni ha vinto per 2-1 in casa del Portogallo. A segno Budimi e lo stesso Modric su rigore.

