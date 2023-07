Spagna KEY

Spagna e Giappone si sono qualificati con un turno d'anticipo per gli ottavi di finale dei Mondiali.

I due netti successi ottenuti nei primi due incontri hanno infatti permesso a iberiche e nipponiche di portarsi in testa al Gruppo C con sei punti, lasciando Costa Rica e Zambia a zero. A mettere tutto in chiaro ci ha pensato La Roja grazie al largo successo per 5-0 sulle africane dopo che le asiatiche nel loro secondo incontro avevano battuto 2-0 le centroamericane.

