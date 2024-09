Spagna-Serbia Imago

La Nations League 2024-25 è iniziata e lo ha fatto con uno 0-0 tra Spagna e Serbia.

Gli iberici – che sfideranno la Svizzera domenica per la 2a partita del Gr.4 – non si sono fatti mancare le occasioni, mai però concretizzate. Non ha invece deluso le aspettative il Portogallo di Ronaldo (salito a quota 900 gol in carriera), che ha sconfitto per 2-1 la Croazia mentre nell’altro match del Gr.1 la Polonia si è imposta sulla Scozia per 3-2. In League D San Marino ha ritrovato il successo dopo ben 20 anni, battendo proprio il Liechtenstein come nel 2004 per 1-0.

