Murat Yakin Keystone

la Svizzera può già iniziare a stilare il proprio piano post Germania.

Il focus è tutto su Euro 2024 e sulle relative amichevoli di preparazione, ma – volendo guardare un po’ più in là – Spagna (campione in carica), Danimarca e Serbia (neopromossa nell’élite): saranno queste le nostre avversarie nella fase a gironi della Nations League 2024-25, come determinato nella serata di giovedì dall’urna di Parigi. Inseriti nel Gruppo 4, i rossocrociati avranno dunque il compito minimo di difendere il posto in Lega A. Da questa edizione basterà arrivare nei primi due posti per accedere ai quarti.

Swisstxt