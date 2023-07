Bonmati ha segnato il 2-0 KEY

Non ha incontrato grossi problemi, la Spagna, nel suo debutto ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda: le iberiche hanno sconfitto con un netto 3-0 a Wellington la Costa Rica nella prima partita del Gruppo C.

Le tre reti delle spagnole sono cadute nel giro di 6' tra il 21' e il 27', grazie ad un autogol di Del Campo e alle segnature di Bonmati e Gonzalez. E' partita in sordina, invece, l'avventura del Canada campione olimpico in carica, fermato sullo 0-0 dalla Nigeria a Melbourne. Le nordamericane possono recriminare per un rigore sbagliato da Sinclair al 50'.

