Carmona Keystone

Primo titolo della storia per le Furie Rosse che hanno superato per 1-0 l'Inghilterra.

La Spagna si è laureata campione del mondo!

Alla fine di una finale inedita, che vedeva sia le iberiche sia l'Inghilterra alla loro prima a un atto conclusivo dei Mondiale, ad aver completato la pagina storica della propria nazione sono state le ragazze di Vilda, che si sono imposte con il risultato di 1-0.

All'Accor Stadium di Sydney le due compagini sono scese in campo con la giusta attitudine ma le Furie Rosse hanno dimostrato qualcosa in più, riuscendo a passare in vantaggio grazie al gol di Carmona al 29'.

Le spagnole, giustiziere della Svizzera agli ottavi di finale, hanno avuto occasione di raddoppiare su rigore, ma Earps ha effettuato una gran parata, mantenendo vive le speranze delle Leonesse, che da quel momento hanno messo più pressione sulle loro avversarie, che però hanno resistito e hanno così potuto festeggiare, al termine dei recuperi durati quasi 15 minuti, il loro primo titolo.

Swisstxt