Semplicemente incredibile: un gol del genere non l'avete mai visto

La difensora delle Drake Bulldogs ha segnato un gol incredibile dalla linea laterale contro la sua ex squadra del Northern Iowa.

Hai fretta? blue News riassume per te Zoey Mahoney ha messo a segno una rete spettacolare in una partita del campionato universitario americano fra Drake Bulldogs e Northern Iowa. Mostra di più

Il nome di Zoey Mahoney potrebbe essere sconosciuto a molti, ma è destinato a fare il giro del mondo. Domenica sera, all'apertura del campionato della Missouri Valley Conference, la difensora delle Drake Bulldogs ha infatti segnato un gol incredibile.

Affrontando la sua ex squadra dell'Università dello Iowa, la calciatrice ha sfruttato come meglio non poteva una rimessa laterale dopo cinque minuti di gioco.

Mahoney ha preso la rincorsa, ha eseguito una sorta di salto mortale appoggiandosi sul pallone e ha lanciato quest'ultimo lontano in direzione della porta avversaria.

Così facendo ha ingannato la portiera Caitlin Richard. Il pallone è stato deviato con le mani dall'estrema difensora del Northern Iowa dopodiché è entrato direttamente in porta.

Questa mossa inaspettata ha permesso a Zoey Mahoney di aprire le marcature per Drake, che alla fine ha prevalso sulle avversarie per 2-1.

Ma più che del risultato finale la cosa che tutti ricorderanno sarà la spettacolare rimessa laterale.