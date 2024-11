Ipswich Town Imago

Ipswich ha trovato la sua prima vittoria stagionale in Premier League.

L’ La neopromossa si è imposta 2-1 in casa del ben più blasonato Tottenham, che dal canto suo ha rimediato la 2a sconfitta consecutiva dopo quella in EL. Nel derby londinese Chelsea e Arsenal si sono lasciati sull’1-1. I Gunners sono andati in vantaggio con Martinelli, a cui ha risposto Neto 10’ dopo. In Spagna è caduto il Barcellona, sconfitto in casa della Real Sociedad per 1-0. I catalani si sono anche visti annullare un gol al 15', quando Lewandowski è stato pescato con la punta del piede in fuorigioco.

