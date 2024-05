Ajeti ha condannato alla retrocessione in Challenge League lo Stade Lausanne Keystone

Non ce l'ha fatta lo Stade LS a mantenere il posto in Super League.

Costretti a vincere al St.Jakob-Park e sperare nella vittoria dell'Yverdon, i biancorossi sono stati però battuti per 2-0 grazie alle reti di Ajeti e Drager. Non molla invece la rincorsa alla salvezza diretta il GC dopo la vittoria in casa contro l’Yverdon per 2 reti a 0, siglate da Momoh e Ndenge. Gli zurighesi hanno conquistato tre punti importanti per evitare lo spareggio, che potrebbero però non bastare qualora mercoledì il Losanna dovesse battere il Lucerna e salire a +7 a due giornate dal termine.

