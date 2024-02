Staubli KEY

Il match tra Francia e Germania valido per la semifinale di Nations League femminile è stata l'ultima partita della carriera di Esther Staubli.

La 44enne ha deciso di appendere il fischietto al chiodo dopo 19 anni di carriera, in cui ha partecipato a tre Coppe del Mondo e tre Europei femminili, oltre a due edizioni delle Olimpiadi. Ha pure diretto due finali di Champions League femminile ed è stata la prima donna ad arbitrare in campo maschile sia in una competizione FIFA (Mondiale U17 del 2017) che in un match internazionale (Azerbaigian-Svezia valida per le qualificazioni ad Euro 2024).

Swisstxt