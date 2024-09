Renato Steffen Ti-Press

Il Lugano non potrà contare sul suo nazionale per il secondo turno di Coppa Svizzera sabato a Rapperswil e non solo.

Infortunato all'adduttore sinistro, Renato Steffen dovrà restare a riposo per 2-3 settimane. «Sta a me e al mio staff riuscire a sfruttare al massimo i giocatori che abbiamo a disposizione. Se siamo riusciti a entrare nel cuore di tanta gente è grazie al percorso che abbiamo fatto in Coppa in questi anni», ha spiegato Mattia Croci-Torti.

«L’attaccante? Non c’è stata l’occasione, ma mi aspetto ancora di più da Vladi e Aliseda», ha detto il Crus.

