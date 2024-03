Renato Steffen Ti-Press

Buone notizie in casa Lugano: Renato Steffen ha smaltito il problema all'anca e dopo 3 settimane sarà a disposizione di Mattia Croci-Torti per la trasferta di domenica a Lucerna.

Dovrebbe essere della partita anche Lukas Mai. Uscito per un colpo a una caviglia mercoledì in Coppa Svizzera, il difensore tedesco ha saltato la seduta di venerdì, ma dall’ambiente bianconero filtra ottimismo. Intanto Mohamed Belhadj è stato eletto miglior giocatore del mese di febbraio in Super League. Il centrocampista tunisino ha battuto Antunes, Gantenbein e Avdullahu.

Swisstxt