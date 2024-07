Meritate vacanze KEY

Il Lugano dovrà fare a meno di Renato Steffen per l’inizio della nuova stagione.

Il 32enne, unico giocatore impegnato con la Svizzera a Euro 2024 a disputare la prossima Super League, è infatti atteso per i test medici obbligatori il 24 di luglio e non ci sarà per la prima di campionato contro il GC (20.07) e per l’andata del 2o turno preliminare di CL contro il Fenerbahçe (23.07).

Swisstxt