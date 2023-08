Prestito

Il San Gallo ha annunciato la partenza del proprio difensore Leonidas Stergiou.

Il 21enne, recentemente entrato anche nel giro della Nazionale, è stato girato per un anno in prestito allo Stoccarda. -Lascia la Svizzera anche Patrick Pfluecke, attaccante del Servette. Il tedesco ha firmato per tre stagioni con il Malines, in Belgio. -L'attaccante Yannick Cotter si è accordato per due anni con l'Yverdon. Il 21enne torna in Svizzera dopo un'esperienza con la Juventus Next Gen.

