Leonidas Stergiou Imago

Leonidas Stergiou giocherà la prossima Champions League con la maglia dello Stoccarda.

Swisstxt

Titolare nelle ultime 5 partite di campionato, in cui si è pure concesso il lusso di segnare al Bayern Monaco, il difensore 22enne è infatti stato riscattato, secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, per 2 milioni di euro dalla terza forza della Bundesliga, che lo aveva preso in prestito dal San Gallo la scorsa estate. -Olivier Giroud lascerà il Milan al termine della stagione. L'attaccante francese, che ha vestito i colori del Diavolo per 3 anni, ha firmato un contratto di un anno e mezzo con i Los Angeles FC.

Swisstxt